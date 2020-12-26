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В мире

05:00

Мэр Нашвилла заявил, что в городе мог произойти взрыв бомбы

за рубежом происшествия

Фото: AP/TASS/Mark Humphrey

В американском Нашвилле мог произойти взрыв бомбы. Об этом заявил мэр города Джон Купер.

Градоначальник пояснил, что на возможный взрыв бомбы указывают первоначальные сведения об инциденте.

"Это мог быть умышленный взрыв бомбы в нашем городе", – передает ТАСС предположение Купера.

Отмечается, что свое заявление мэр Нашвилла сделал на брифинге для журналистов.

Автомобиль взорвался в американском Нашвилле накануне. В полиции посчитали, что это было преднамеренное действие.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали три человека. Расследование причин инцидента продолжаются.

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