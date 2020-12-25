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Автомобиль взорвался в американском Нашвилле. В полиции считают, что это было преднамеренным действием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", – заявили в полиции Нэшвилла.

Отмечается, что в расследовании также принимают участие ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Телеканал NBC сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они были отправлены в больницу.

Ранее полицейский автомобиль заминировали в Афганистане. Произошел взрыв, в результате которого погиб представитель местных правоохранительных органов. Еще четыре человека получили повреждения различной степени тяжести.