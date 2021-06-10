Самую дорогую марку в мире продали на аукционе Sotheby's

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Старейшая филателистическая компания Stanley Gibbons приобрела самую дорогую марку мира. Об этом сообщает "Мир 24".

На акционе Sotheby's выставили марку под названием "Британская Гвиана". Ее стоимость по итогам торгов составила 8,3 миллиона долларов.

Восьмиугольная марка была напечатана в 1856 году. Рисунок шхуны с девизом колонии Британская Гвиана ("Даем и надеемся получить") был сделан черным цветом по красному. При этом клеймо не было перфорировано.

Накануне были объявлены торги за автомобиль принцессы Дианы Ford Escort, которым она управляла порядка 40 лет назад. Аукцион проведут в юго-восточном английском графстве Эссекс.