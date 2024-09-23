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23 сентября, 20:00

Транспорт

Более 130 млн человек воспользовались МЦД-3 с момента запуска

Более 130 млн человек воспользовались МЦД-3 с момента запуска

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Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустили чуть больше года назад. За это время им воспользовались свыше 130 миллионов человек. По маршруту курсируют современные "Иволги".

Недавно подвижной состав обновили. Отныне предыдущие модели электропоездов ЭП2Д можно будет встретить на маршруте лишь тогда, когда "Иволги" будут уходить на плановое техническое обслуживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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