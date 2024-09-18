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18 сентября, 08:15

Транспорт

"Мой район. Новости": возле метро "Водный стадион" сделали новую полосу

"Мой район. Новости": возле метро "Водный стадион" сделали новую полосу

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Для столичных водителей сделали новую полосу возле метро "Водный стадион". Она появилась на Кронштадтском бульваре перед пересечением с Нарвской улицей. Раньше там был один ряд, теперь их два. Причем у каждого свое назначение.

C левого ряда водители поворачивают на Нарвскую улицу, по правому едут прямо в сторону подземки. Благодаря новой полосе машины проезжают перекресток быстрее.

В свою очередь, у дома 18 в Чапаевском переулке появился пешеходный переход. Рядом расположены "зебра" со светофорами, однако горожане редко до них доходят. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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