В Москве завершилось строительство основных конструкций паркинга около метро "Рассказовка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возвели монолитные конструкции перехватывающего паркинга рядом со станцией "Рассказовка" Солнцевской линии метро. Там смогут разместиться 840 автомобилей, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Во время строительства основных конструкций сооружения, которое обладает четырьмя наземными и двумя подземными уровнями, было использовано свыше 17 тысяч кубометров бетона, подчеркнул он.

"На объекте начался монтаж инженерных систем – воздуховодов, водопровода, системы пожаротушения, ливнестока и прокладка кабельной продукции. Ведутся отделочные работы – покраска стен и потолка, укладка пола бетоном со специальной добавкой на основе минерала корунда для усиления прочности. Одновременно монтируются подсистемы для крепежа фасадов", – отметил Загрутдинов.

Кроме того, в паркинге планируется установить автоматизированную парковочную систему и 19 зарядных станций для электромобилей. Также там будут смонтированы два пассажирских лифта. На парковке появятся системы безопасности, диспетчеризации, а также энергоэффективные приборы электроснабжения и освещения.

Пользоваться паркингом смогут жители Троицкого и Новомосковского административных округов столицы, а также Подмосковья. Парковка станет местом, где они будут оставлять свои автомобили при пересадке на наземный городской транспорт или метро, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.

Вместе с тем на прилегающей к паркингу территории продолжаются земляные работы, направленные на устройство внешних инженерных сетей. Планировка под благоустройство проводится на площади около трех тысяч квадратных метров. Специалисты высадят на этой территории деревья и разобьют цветники.

Кроме того, по поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор особенно внимательно проверяет качество объектов транспортной инфраструктуры столицы, отметил, в свою очередь, председатель ведомства Антон Слободчиков. Так, с начала возведения паркинга, которое стартовало в июне 2023 года, было проведено шесть выездных проверок инспекторов комитета. Они оценивали соответствие выполненных работ и примененных строительных материалов проектной документации.

Благоустройству подлежит также территория у строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Там планируется разбить клумбы в форме континентов Земли. Они появятся на улице Академика Опарина напротив университета. Увидеть цветники прохожие смогут между входным павильоном и эвакуационным выходом со станции.