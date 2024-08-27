Клумбы в виде материков появятся у метро "Университет Дружбы Народов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе благоустройства территории возле строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро будут разбиты клумбы в форме континентов Земли, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что архитектурное оформление новой станции метро, которая появится на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая, будет связано с расположенным неподалеку от нее вузом.

"В подземном вестибюле и примыкающем к нему пешеходном переходе уже смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству. Аналогичная тема продолжена и в проекте благоустройства прилегающей территории", – рассказал Загрутдинов.

Цветники создадут на улице Академика Опарина напротив университета. Увидеть клумбы прохожие смогут между входным павильоном и эвакуационным выходом со станции.

Там планируется разбить пять цветников, которые будут установлены на бетонных основаниях, облицованных камнем. Также на них появятся деревянные скамейки.

В настоящий период на прилегающей к станции территории ведутся работы по озеленению, которые охватили более 3,2 гектара. Таким образом, будут благоустроены 32 тысячи квадратных метров газона. Вместе с тем специалисты занимаются асфальтированием и гранитным мощением, а под землей подходит к концу пусконаладка оборудования станционного комплекса.

Ответственность за реализацию проекта несет холдинг "Мосинжпроект", который также контролирует строительство еще девяти станций участка Троицкой линии. Речь идет о метро "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская". Компания является генеральным проектировщиком и подрядчиком прокладывания новых линий и станций метро Москвы. С 2011 года при участии сотрудников холдинга было создано 75 станций метро, а также проложено более 160 километров путей и построено 12 электродепо.

Планируется, что Троицкая линия метро, длина которой превышает 43 километра, соединит платформы МЦК и городского округа Троицк, проходя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы. В соответствии с прогнозами специалистов, ежедневный пассажиропоток линии после полного запуска составит более 300 тысяч человек. В настоящий период рядом с новыми станциями живет около 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч горожан работают или учатся в этом районе.

Между тем в Москве завершается строительство пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий метро, его готовность составляет 96%. Специалисты уже закончили монолитные работы.