Пересадочный узел между станциями метро "Авиамоторная" готов на 96%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство пересадочного узла завершается между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий метро, его готовность составляет 96%. Специалисты уже закончили монолитные работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На создание пересадочного узла понадобилось более 3,7 тысячи кубических метров бетона. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и архитектурная отделка. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол", – отметил он.

В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале специалисты занимаются монтированием водозащитных декоративных алюминиевых панелей, а в верхнем эскалаторном зале они устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором.

По словам заммэра, в настоящее время продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, а также ведется подготовка к обкатке и испытаниям эскалаторов.

Станция "Авиамоторная" БКЛ заработала в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта прошлого года она начала действовать в составе БКЛ.

Как добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, станция Калининской линии располагается на 40 метров глубже станции БКЛ, из-за чего пересадка имеет сложную структуру. Общая протяженность подземного коридора составляет 110 метров.

На стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" установили историческое панно "Икар". Оно расположено в верхнем эскалаторном зале пересадки на стене, облицованной черным гранитом Карельского месторождения. До этого скульптурная композиция, которую выполнил художник Анатолий Мосийчук, находилась на торце на Калининской линии.

