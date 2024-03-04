Ефимов заявил, что создание БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро не только делает поездки пассажиров комфортнее, но и помогает развитию экономики Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, рядом со станциями БКЛ зафиксировали трехкратный рост объемов среднегодового ввода недвижимости, чем за пять лет до их открытия. Помимо этого, выросло число торговых операций, это повысило комфорт жилых кварталов Москвы.

Ефимов добавил, что запуск линии стимулировал рост деловой активности: вокруг новых станций появляется жилая и коммерческая недвижимость, где москвичи могут найти работу. В результате этого в столице появилось более 250 тысяч рабочих мест, а до 2030-го их число достигнет почти 400 тысяч.

"Уже в этом году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выходит на окупаемость: налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры", – подчеркнул заммэра.

Департамент экономической политики и развития города Москвы передает, что в районах рядом со станциями БКЛ существенно выросли объемы строительства. Причем речь идет как о тех районах, где метро не было, так и около станций действующих радиальных линий.

В частности, предполагается, что в зоне притяжения станций "Лефортово", "Аминьевская", "Авиамоторная" и "Электрозаводская" среднегодовой ввод в эксплуатацию недвижимости в течение пяти лет после их открытия составит 881,4 тысячи квадратных метров. Это в три раза больше среднегодового показателя за пять лет до этого.

Помимо этого, за последние три года рядом с данными станциями примерно в три раза увеличилось количество торговых операций малого и среднего бизнеса, а их суммарная выручка – в четыре раза.

БКЛ является одним из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который Дептранс реализовал под руководством Сергея Собянина, подчеркнул заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что 1 марта 2023 года было запущено движение по всему кольцу – линия соединила 34 столичных района.

По словам Ликсутова, метро появилось там, где раньше не было скоростного транспорта. Линия делает комфортнее поездки миллионов горожан и положительно влияет на бизнес и экономику, считает он.

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Собянин рассказал, что улучшение транспортной системы способствует развитию территорий и бизнеса. Всего экономическая отдача с момента строительства БКЛ составила 2,1 триллиона рублей. При этом до 2035 года в бюджеты на разных уровнях должно поступить 7,2 триллиона рублей, добавлял он.

Также он отметил, что благодаря строительству БКЛ столичного метрополитена доходы в бюджет Москвы выросли. По словам мэра, в федеральный бюджет и внебюджетные фонды поступило более 1 триллиона рублей.

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