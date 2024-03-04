Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благодаря строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена доходы в бюджет Москвы выросли. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам мэра Москвы, в федеральный бюджет и внебюджетные фонды поступило более 1 триллиона рублей. Как утверждает градоначальник, экономический эффект от строительства БКЛ был зафиксирован еще с самого начала возведения станций за счет НДС и налогов.

Собянин напомнил, что БКЛ перевозит в сутки уже более 1,3 миллиона человек, а по скоростному диаметру (МСД) проезжает 400 тысяч автомобилей ежедневно. Приводя в пример эту статистику, Собянин уточнил, что все эти транспортные проекты были открыты при участии Путина.

По информации пресс-службы мэра Москвы, до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит порядка 7,2 триллиона рублей. При этом у правительства Москвы в планах на 2024–2026 годы стоит возведение еще двух новых линий метро: Троицкая и Рублево-Архангельская. Кроме того, намечено строительство 265 километров дорог.

Полный запуск БКЛ произошел 1 марта 2023 года. За год москвичи и гости столицы совершили более 340 миллионов поездок по линии. Проект стал самым масштабным среди транспортных в столице за последние десять лет.



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