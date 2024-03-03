Премьер-министр Йемена побывал с экскурсией в Московском метрополитене

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Йеменский премьер-министр Ахмед бен Мубарак побывал с экскурсией в Московском метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская". Также гости проехали по Арбатско-Покровской линии", – говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что йеменская делегация высоко оценила уровень развития и технологичность метро. Они отметили короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, а также современные поезда и удобную систему пассажирских сервисов.

Кроме того, отметили в Дептрансе, гости Москвы восхитились красотой станций столичной подземки.

Ранее метро города удивило и американского журналиста Такера Карлсона. Он посетил станцию Московского метрополитена "Киевская". По его словам, она выглядит лучше, чем что угодно в США.

Такера Карлсона восхитили чистота и порядок в московском метро