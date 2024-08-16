Историческое панно смонтировано на стене между станциями метро "Авиамоторная"

Фото: департамент строительства

На стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро установили историческое панно "Икар", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оно расположено в верхнем эскалаторном зале пересадки на стене, облицованной черным гранитом Карельского месторождения. До этого скульптурная композиция, которую выполнил художник Анатолий Мосийчук, находилась на торце на Калининской линии, уточнил вице-мэр.

Панно решили демонтировать в связи со строительством пересадки на одноименную станцию БКЛ.

"На месте торцевой стены соорудили лестничный сход, через который пассажиры смогут пройти на пересадку", – сказал Ефимов, добавив, что все металлические составляющие композиции покрыли антикоррозионным составом еще до начала монтажных работ.

Художественные элементы станций "Авиамоторная" двух веток связаны общей авиационной тематикой. Сейчас на БКЛ завершаются работы во втором вестибюле. К сегодняшнему дню специалисты установили несколько новых скульптурных композиций под авторством народного художника России Александра Рукавишникова.

Так, барельеф под названием "Крылатые люди. Небо", выполненный в смешанной технике из алюминия и мрамора, разместили на торцевой стене перронного зала. В свою очередь, композиция "Крылатые люди. Ника", созданная из алюминия и фибробетона, расположилась над аркой эскалаторного зала.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, все этапы строительства пересадочного узла контролируются Мосгосстройнадзором.

Например, с начала 2024-го инспекторы провели четыре контрольно-надзорных мероприятия, а специалисты подведомственного Центра экспертиз выполнили 41 вид исследования материалов на соответствие требованиям проектной документации, добавил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Во время работ во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ были смонтированы три эскалатора, которые прошли обкатку и грузовые испытания. Также установлены два лифта для маломобильных групп населения.

Помимо работ в пассажирской и технической зонах вестибюля, предполагается и благоустройство территории вокруг. Рабочие должны будут уложить гранитный камень, устроить газоны и заасфальтировать технологический проезд к венткиоскам.