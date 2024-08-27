Дептранс показал, как будет выглядеть рельсовый каркас столицы в 2030 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москвичам представили будущую географическую схему рельсового транспорта столицы, которая была разработана специально для выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Ее можно увидеть в пространстве "Цифровая станция", передает телеграм-канал столичного Дептранса.

В отличие от обычной схемы, которую сейчас можно увидеть в столичном транспорте, на географической обозначены железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали, а также основные парки и водные объекты. Кроме того, москвичи смогут увидеть на схеме месторасположение новых линий метро, новые станции на уже существующих линиях и линию ВСМ-1 в Санкт-Петербург, которая строится по поручению Владимира Путина.



Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, темпы развития рельсового каркаса в Москве являются одними из самых высоких в мире.

"В рамках программы развития Транспортного комплекса столицы до 2030 года, которую представил Сергей Собянин, планируем открыть 39 новых станций метро, в том числе 3 новые линии, и запустить ВСМ-1", – сказал Ликсутов.

При этом стремительному развитию транспортного комплекса столицы способствует запрос москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи московского Дептранса с жителями. Об этом ранее заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

Он подчеркнул, что город сегодня оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются по-настоящему прорывные проекты.

