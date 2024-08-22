Благоустройство возле семи станций метро закончено на 60%

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

К настоящему моменту завершено 60% работ по благоустройству возле шести станций Троицкой линии метро и станции "Потапово" Сокольнической линии, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, работы ведутся на территориях, прилегающих к станциям Троицкой линии – "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская".

"Главная задача – обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустраиваем комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. Кроме того, для местных жителей организуем новые общественные пространства, зоны отдыха и детские площадки", – приводит ведомство слова заммэра города Петра Бирюкова.

Специалисты работают над тем, чтобы убрать под землю воздушные провода и проложить дополнительную водосточную сеть там, где это необходимо. Кроме того, в их задачи входит расширение тротуаров в местах, где это возможно, и обновление их покрытия. Асфальт меняют и на проезжей части, обновляя при этом дорожную разметку.

Рядом со станциями будут установлены энергоэффективные фонари. На находящихся там нерегулируемых пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения. Также специалисты установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью и выделят место для велопарковок и парковочных карманов. Кроме того, там планируется разбить газоны и высадить деревья и кустарники.

Также работы по благоустройству коснутся пространства рядом со станцией "Коммунарка" и Домом культуры на улице Александры Монаховой. Там планируется создать зону отдыха с лавочками и столами для игры в настольный теннис, а также построить две детские площадки.

Вместе с тем возле станции "Генерала Тюленева" на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан появится новый сквер. Здесь специалисты запланировали зоны для тихого отдыха и детских игр, а также решили расширить площадь вокруг сухого фонтана, чтобы на ней можно было проводить районные мероприятия.

Ранее на стене строящегося пересадочного узла между станциями "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий метро установили историческое панно "Икар". Оно расположено в верхнем эскалаторном зале пересадки на стене, облицованной черным гранитом Карельского месторождения.

