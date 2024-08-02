Благоустройство возле строящейся станции "Генерала Тюленева" завершено на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство на территории строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро готово на 65%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках работ там планируется обустроить около 17 тысяч "квадратов" новых тротуаров, а также водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров. Еще в плане отмечены укладка примерно 16 тысяч "квадратов" рулонного газона и установка фонарей с энергоэффективными светодиодными светильниками у входного павильона метро и вдоль улицы Теплый Стан, уточнил вице-мэр.

На данный момент строители смонтировали три остановочных павильона наземного городского транспорта. Для удобства москвичей их оснастили USB-зарядкой для мобильных устройств, комплексом устройств беспроводной сети передачи данных и системой видеонаблюдения. Помимо этого, в них установят навигационные пилоны с табло расписания маршрутов.

Между тем 21 июня Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская". По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, протяженность изумрудной ветки превысит 40 километров, что позволит ей соединить платформы МЦК с районом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.

"Ожидаемый пассажиропоток после полного запуска – более 300 тысяч человек в рабочий день. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона горожан", – отметил Загрутдинов.

В текущем году в столице благоустроят территории около 41 транспортного объекта, рассказал мэр Москвы. По его словам, на данный момент выполнена почти половина запланированного. Сейчас в порядок приводят пространства у 10 уже работающих и будущих станций метро.

Например, рядом с "Физтехом" закончили скейт-парк, там также завершается пешеходный маршрут вдоль жилого квартала.

