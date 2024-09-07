50 современных автобусов "ГАЗель City" выйдут на маршруты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на дорогах скоро появятся 50 современных автобусов малого класса "ГАЗель City". Это полностью низкопольные машины, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что автобусы оборудованы медиаэкраном в салоне, аппарелью для маломобильных граждан, маршрутными табло, адаптивным освещением, современной оптикой и зарядками USB и Type-C.

"Они соответствуют самым высоким стандартам Московского транспорта, в них действуют все способы оплаты проезда и льготы для пассажиров. Мы продолжаем развивать наземный городской транспорт по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Кроме того, новый автобусный маршрут м54 запустили между станцией метрополитена "Верхние Лихоборы" и станцией Лосиноостровская. Маршрут появился после того, как Сергей Собянин открыл транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Между тем специалисты Дептранса, ЦППК и РЖД уже начали подготовку инфраструктуры МЦД к работе в зимний период. Так, по плану будет проведена проверка и ремонт системы водоснабжения и отопления, тестирование трубопроводов и тепловых пунктов на прочность.