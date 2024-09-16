"Мой район. Новости": выделенные полосы появились на Рябиновой улице

По Рябиновой улице общественный транспорт поехал быстрее. Там организовали выделенные полосы протяженностью более трех километров. Речь идет о двух участках дороги: от Вяземской улицы в сторону проспекта Генерала Дорохова и обратно и от проспекта Генерала Дорохова до Северо-Западной хорды также в обе стороны. Автобусы теперь проезжают этот путь в полтора раза быстрее, а пассажиры экономят время в пути.

С 14 сентября новые выделенные полосы также начали работать на Большом Москворецком мосту, улице Земляной Вал и у станции метро "Говорово". С начала года в столице открыли 17 выделенных полос общей протяженностью почти 13 километров. Благодаря этому, по статистике Дептранса, аварийность снизилась в среднем на 25%. Поездки стали комфортнее для всех участников дорожного движения.

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