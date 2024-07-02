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02 июля, 12:30

Транспорт

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержек рейсов в аэропорту

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержек рейсов в аэропорту

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Сразу несколько рейсов из Антальи в Москву задержали. В отдельных случаях пассажиры вынуждены ждать своего возвращения домой до 5 часов. Это следует из данных электронных табло московских аэропортов.

Основная причина задержек – забастовка авиадиспетчеров аэропорта Анталья, которые отказались работать в полную силу из-за того, что власти не удовлетворили их требования о повышении заработной платы.

Куда обращаться в случае задержки рейса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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