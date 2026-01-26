В Иране посоветовали военным США быть готовыми к худшему в случае эскалации

Фото: depositphotos/lkpro

Военнослужащим Соединенных Штатов необходимо успеть попрощаться со своими семьями, если они совершат акт агрессии против Ирана. Об этом в соцсети X заявил председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи.

"Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями", – подчеркнул он.

В декабре 2025 года на всей территории Ирана начались массовые протесты. Их спровоцировали обвал национальной валюты и последовавший за ним скачок цен. В дальнейшем выступления стали носить политический характер.

Совет национальной безопасности Ирана заявил, что в координации беспорядков виновны США и Израиль. В это же время американский президент Дональд Трамп призвал демонстрантов захватывать государственные здания в республике и пообещал направить помощь протестующим.

Помимо этого, президент США предупредил иранские власти о возможных ударах в случае, если протестующие будут гибнуть, якобы, от действий силовых структур. Позже Трамп заявил, что отправил к Ирану американские военные корабли.