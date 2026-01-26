Дуров назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Фото: depositphotos/Mactrunk

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) небезопасным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров обратил внимание на огромное количество возможностей для атаки WhatsApp. В частности, как он указал, во время анализа процесса шифрования было выявлено множество векторов угроз.

"Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году", – отметил основатель Telegram.

Ранее компанию Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам пользователей WhatsApp. Речь шла о технологии сквозного шифрования, благодаря которой обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.

Международная группа истцов подала документы в окружной суд США в Сан-Франциско. Граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР указали, что на самом деле корпорация хранит содержание переписок, а ее сотрудники могут получать доступ.