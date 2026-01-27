Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Фото: ТАСС/Алексей Даничев

Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Это плацдарм на левом берегу Невы, ставший символом стойкости и мужества советских солдат. Он сыграл одну из ключевых ролей в операции "Искра", которая была проведена в январе 1943 года. С Невского пятачка советские войска несколько раз пытались начать наступление на Мгу и Синявино, чтобы прервать блокаду.

В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы, а также выбить немцев с передовых позиций и закрепиться на клочке прибрежной земли.

Сражения за эти территории вошли в историю как Невский пятачок – они продолжались до 1943 года. Военные ежедневно отражали по 12–16 атак противника. За сутки на них обрушивались около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точный данных о понесенных потерях на данный момент нет, это может быть свыше 100 тысяч человек.

Среди тех, кто воевал на Невском пятачке, – отец российского лидера Владимир Спиридонович Путин. Он был тяжело ранен, однако от смерти его спас боевой товарищ, который переправил его на другой берег реки к ближайшему госпиталю.

На месте боев в 1972 году был открыт памятник "Рубежный камень". Он входит в состав комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград "Зеленый пояс Славы".

У монумента Путина встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный черной лентой, после чего постоял молча, отдавая дань погибшим. Горнист почетного караула в это время исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации вызывает шок. Она указала, что в настоящее время Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности – евреям.

