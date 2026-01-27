Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:59

Политика

Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Фото: ТАСС/Алексей Даничев

Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Это плацдарм на левом берегу Невы, ставший символом стойкости и мужества советских солдат. Он сыграл одну из ключевых ролей в операции "Искра", которая была проведена в январе 1943 года. С Невского пятачка советские войска несколько раз пытались начать наступление на Мгу и Синявино, чтобы прервать блокаду.

В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы, а также выбить немцев с передовых позиций и закрепиться на клочке прибрежной земли.

Сражения за эти территории вошли в историю как Невский пятачок – они продолжались до 1943 года. Военные ежедневно отражали по 12–16 атак противника. За сутки на них обрушивались около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точный данных о понесенных потерях на данный момент нет, это может быть свыше 100 тысяч человек.

Среди тех, кто воевал на Невском пятачке, – отец российского лидера Владимир Спиридонович Путин. Он был тяжело ранен, однако от смерти его спас боевой товарищ, который переправил его на другой берег реки к ближайшему госпиталю.

На месте боев в 1972 году был открыт памятник "Рубежный камень". Он входит в состав комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград "Зеленый пояс Славы".

У монумента Путина встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный черной лентой, после чего постоял молча, отдавая дань погибшим. Горнист почетного караула в это время исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации вызывает шок. Она указала, что в настоящее время Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности – евреям.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика