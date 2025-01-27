Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

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Снятие блокады Ленинграда стало важнейшим рубежом борьбы с нацизмом и ключевой вехой на пути к разгрому врага. Об этом заявил Владимир Путин на концерте "Ленинградская Победа".

"Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа", – подчеркнул российский президент.

Во время концерта Путин впервые вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом президента в ознаменование 80-летия Победы над фашистскими захватчиками.

До награждения ветеранов президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда и возложил венок к монументу "Мать-Родина".

По традиции президент возложил цветы к одной из братских могил, где лежит родной брат Путина Виктор. Он погиб в блокадном Ленинграде в детстве зимой 1942 года.