Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.

"Каждый день этой героической обороны стал олицетворением стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии, символом сплоченности всего нашего народа. Несмотря на постоянные бомбардировки, неимоверные страдания от голода и холода, люди находили в себе силы защищать любимый город, поддерживать друг друга и жить всем смертям назло", – отметил Собянин.

Об осажденном Ленинграде и его жителях не забывали ни на минуту, враг был отброшен от города и разгромлен, что стало важным шагом на пути к Победе. Мэр отметил, что время не властно над защитниками Ленинграда, но все восхищаются их героизмом.

"Это – наша история, уважение к которой лежит в основе воспитания новых поколений народа-победителя", – заключил мэр.

Блокада города длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. До января 1943 года сообщение с городом было лишь по воздуху и Ладожскому озеру.

Ранее Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ, вдовам фронтовиков и бывшим малолетним узникам концлагерей. Кроме того, 55 тысяч рублей предназначены труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, а также совершеннолетним узникам концентрационных лагерей. Указанные выплаты в честь 80-летия Победы переведут ветеранам в апреле – мае 2025 года.

