Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл Музей героизма в отреставрированном павильоне "Зерно" на ВДНХ.

"Вся история нашего Отечества – от Древней Руси до современных дней – пронизана подвигом наших героев, наших соотечественников", – рассказал мэр.

Открытие было приурочено к празднованию Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Центральной точкой музея станут подвиги участников СВО, добавил градоначальник. Он посчитал, что новое культурное пространство станет очень популярным у гостей Москвы и москвичей, а юные горожане смогут узнать здесь историю и традиции страны.

Основная экспозиция площадью свыше тысячи квадратных метров состоит из мультимедийных экспонатов. Так, в Зале Славы установлен кольцевой экран с примерами героизма соотечественников со времен Древней Руси до современности. Здесь же есть галерея с госнаградами СССР и РФ.

Выставка включает в себя раздел "Становление героя", рассказывающий про идеалы культуры, литературы и истории, и "Путь воина", который расскажет о боевых операциях и бойцах войск специального назначения. Третий раздел, "Подвиг", покажет гостям аспекты ежедневного трудового подвига – от кузнецов оружия до бригад оборонных заводов во время спецоперации на Украине.

Другая часть выставки расскажет о современных героях, от врачей и волонтеров до ученых и деятелей культуры. Предполагается, что Музей героизма будет принимать около 150 тысяч человек в год, а в планах у создателей культурного пространства организовывать здесь не только туры по экспозиции, но и лекции, дискуссии, круглые столы и встречи с современными героями. В планах также обозначено открытие медиацентра.

Экспозиция нового музея рассказывает горожанам о самоотдаче и любви к своему делу, которые помогают в достижении всех целей, уверен четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков. Он добавлял, что спорт также помогает не сдаваться в моменты, когда силы почти закончились. Так он провел параллель с ежедневными трудовыми подвигами россиян.

