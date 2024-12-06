Фильм о мужестве и доблести защитников России покажут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Анимированный фильм о героях России и их подвигах представят в экспозиционном пространстве "Музей героизма" на ВДНХ. Картина создана по сценарию писателя Сергея Лукьяненко, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на большом кольцевом экране в Зале славы зрителям покажут примеры мужества со времен Древней Руси и до наших дней.

В Музее героизма более 200 мультимедийных поверхностей и экранов. В центре Зала славы под кольцевым экраном располагается арт-объект "Сердце героя". Это символ истинного самопожертвования, способности совершить подвиг во имя великих целей, во благо других людей.

Кроме того, в зале можно увидеть 34 уникальные награды СССР и Российской Федерации.

Первый в России Музей героизма откроется 9 декабря в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Он будет представлять из себя современное мультимедийное пространство, где желающим расскажут о примерах мужества соотечественников. Общая площадь экспозиции достигнет более тысячи квадратных метров.