Спортсмен Никита Клецков заявил о важности открытия Музея героизма на ВДНХ

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Экспозиция нового Музея героизма на ВДНХ расскажет москвичам и гостям города о самоотдаче и любви к своему делу, которые помогают в достижении всех целей. Об этом Агентству "Москва" рассказал заслуженный мастер спорта РФ, четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.

По его словам, спорт учит не сдаваться даже в те моменты, когда кажется, что силы почти закончились. Здесь можно провести параллель с теми, кто ежедневно совершает трудовые подвиги, отметил спортсмен.

"Каждый из нас может найти в этих историях вдохновение и напоминание о том, что настоящее величие – в стойкости, мужестве и любви к своему делу", – подчеркнул Клецков.

Музей также напомнит, что подвиги совершаются не только на полях битв, но и в повседневной жизни.

"Для профессионального спортсмена подвиг – это не только победы и рекорды, но и ежедневная работа над собой: тренировки на пределе возможностей, преодоление травм, усталости и сомнений", – объяснил спортсмен.

Первый в России Музей героизма откроется 9 декабря в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Он будет представлять из себя современное мультимедийное пространство, где желающим расскажут о примерах мужества соотечественников. Общая площадь экспозиции достигнет более тысячи квадратных метров.

