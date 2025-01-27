Путин заявил, что блокада Ленинграда сравнима с Холокостом

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Блокада Ленинграда стоит в ряду с преступлениями нацизма, Холокостом и лагерями смерти, заявил Владимир Путин на концерте "Ленинградская победа" в Санкт-Петербурге, который посвящен 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей", – сказал Путин.

Президент заявил, что враг планировал стереть Ленинград с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами. А мирных жителей уморить голодом.

"Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов. Планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", – сказал Путин, добавив, что блокада унесла более 1 миллиона человеческих жизней.

Россия всегда будет помнить, что свободу человечеству от нацизма принес советский народ, подчеркнул президент РФ перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам. Российский лидер отметил, что народ пожертвовал многим для того, чтобы привнести в человечество мир и жизнь.

Также Путин обратил внимание, что важнейшим событием борьбы с нацизмом стало снятие блокады Ленинграда, а подвиг осажденного города никогда не будет забыт.

"Они оставили своим потомкам – наши ветераны – на века пример самоотверженности, милосердия, сплоченности и подлинного патриотизма. Тех высоких человеческих качеств, что во все времена неизменно укрепляют нашу уверенности в себе и силы", – сказал российский лидер.

Он отметил важность дня освобождения Ленинграда от блокады, а ее снятие назвал мужеством народа и торжеством жизни. Глава России пожелал ветеранам здоровья и благополучия.

Путин напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны, подвиге ветеранов и в честь участников специальной военной операции.

"Они (участники СВО. – Прим. ред.) защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России", – добавил президент РФ.

Также Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память о жертвах блокады города-героя Ленинграда. Он возложил венок к монументу "Мать-Родина". Установив его у подножия памятника, глава государства расправил на венке ленты, выполненные в цветах флага России, и склонил голову, чтобы выразить скорбь о жителях и защитниках города.

Кроме того, глава государства оставил цветы у памятника "Рубежный камень", который находится на Невском пятачке в Ленинградской области.