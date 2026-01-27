Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье увеличилось до 12

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Иркутской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, медицинская помощь понадобилась водителю и 11 пассажирам автобуса.

Авария произошла на 123-м километре федеральной трассы Р-255 "Байкал". Отмечается, что микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.

По предварительной информации, пять человек были госпитализированы. Кроме того, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

