Водитель грузовика в момент ДТП с автобусом в Приморье был трезв

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Водитель грузовика в момент ДТП с туристическим автобусом в Приморье был трезв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Уточняется, что в аварии погибли три человека. Власти региона обещали оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую материальную помощь.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло вечером в среду, 22 января, на автодороге Раздольное – Хасан близ поселка Барабаш. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров автобуса.

Всего в салоне находились 14 человек. Медики госпитализировали девятерых, получивших травмы различной степени тяжести.

Правоохранители задержали водителя грузовика на трое суток. В дальнейшем следователь будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.