Thaiger: в Таиланде беременная женщина спасла кота от 4-метрового питона

Фото: thethaiger.com

В Таиланде беременная женщина спасла кота от 4-метрового питона. Об этом сообщает Thaiger.

Выяснилось, что 27-летняя женщина, которая находится на 5-м месяце беременности, услышала странные звуки на заднем дворе, где выращиваются куры. Вместе с родителями она направилась к месту, где заметила 4-метрового питона.

Змея в этот момент обвила и стала душить 2-летнего кота по кличке Наруто. В результате питомец перестал подавать признаки жизни. Женщина решила аккуратно высвободить домашнее животное.

Спустя время кот пришел в себя. Питона поймали и поместили в мешок, но позднее выпустили в естественную среду обитания.

Ранее на Тайване питон напал на своего хозяина. По данным СМИ, мужчина вышел из дома с рептилией на шее, однако на улице змея внезапно укусила его и скрылась. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью не выявили.

