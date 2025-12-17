Форма поиска по сайту

17 декабря, 08:26

Происшествия
Taiwan SETNEWS: в Тайване питон укусил хозяина посреди улицы

Питон напал на хозяина посреди улицы в Тайване

Фото: 123RF.com/darlenemunro

Питон напал на хозяина посреди улицы в Тайване. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Taiwan SETNEWS.

Выяснилось, что мужчина вышел на улицу из дома вместе с рептилией на шее. Внезапно змея укусила хозяина, после чего уползла в неизвестном направлении.

Врачи осмотрели пострадавшего. В результате его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пока неизвестно, почему питон себя так повел.

Ранее мужчина в Индии натравил ядовитую змею на супругу и выдал это за несчастный случай. Жена Рупеша Сатишчандра Амберкара Нирджу Амберкар скончалась 10 июля 2022 года после того, как ее ужалила рептилия в доме. Соответствующие показания дали злоумышленник и три его друга.

Через три года следователь Анукул Донде заметил несоответствия в показаниях и снова открыл дело. Выяснилось, что мужчина договорился со знакомым спасателем змей, чтобы тот принес ядовитую рептилию в дом, и натравил ее на жену.

Полиция арестовала четырех участников сговора, в том числе Амберкара и спасателя змей. Им предъявили обвинения.

"Московский патруль": 15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей

животныепроисшествияза рубежом

