27 ноября, 10:08

Происшествия

Гигантский питон чуть не задушил мужчину в Индии

Фото: x.com/IndiaToday

Гигантский питон чуть не задушил мужчину в Индии, сообщает India Today.

Инцидент произошел на тепловой станции в штате Раджастхан. Трехметровая змея напала на сотрудника компании Krishna Engineering Нанда Сингха в тот момент, когда он открывал задвижку трубопровода в зарослях.

Питон обвил ноги мужчины, но он смог позвать на помощь. Другие работники, которые прибыли через 20 минут, около 10 минут освобождали пострадавшего. Они избили питона, змея получила тяжелые травмы.

Отмечается, что пострадавший мужчина был доставлен в больницу для оказания помощи.

Ранее женщина из Таиланда боролась с четырехметровым питоном в течении двух часов. Змея проникла в дом, когда она мыла посуду. Крики пострадавшей услышал сосед, который вызвал спасателей.

происшествияживотныеза рубежом

