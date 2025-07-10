Питон целиком проглотил мужчину в Индонезии

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Питон целиком проглотил мужчину в деревне Маджапахит в Индонезии. Об этом сообщает агентство Antara.

"Тело 63-летнего фермера, <...> который считался пропавшим без вести, было найдено в брюхе восьмиметрового питона", – подчеркнуло издание.

Мужчина не вернулся домой с плантации. Позже местные жители нашли большую змею и вскрыли ее тело, где и был обнаружен погибший.

Агентство указало, что это стало первым таким случаем в данном районе.

Ранее в Танзании питон проглотил антилопу на глазах у туристов. Инцидент произошел в парке Серенгети. Змея медленно проползла по земле мимо гостей.

По словам гида Амоса Элизанте Кимаро, такие питоны способны разжимать челюсть таким образом, что могут целиком съесть крупную добычу. После этого пища не нужна им на протяжении недели или даже месяца.

