BP: житель Бангкока обнаружил сетчатого питона в своем унитазе

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Житель Бангкока обнаружил в унитазе своего туалета взрослого сетчатого питона. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По данным СМИ, мужчина заметил змею, которая свернулась кольцами в унитазе, рано утром. Для отлова пресмыкающегося на место прибыли сотрудники пожарной полиции. Они извлекли рептилию, вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания, указали журналисты.

Ранее королевская змея проникла в шкаф с одеждой в жилом доме в Москве. Прибывшие на место спасатели вытащили ее и поместили в специальный контейнер. Во время спасательной операции животное не проявляло агрессии.

Рептилию планировалось передать сотрудникам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.