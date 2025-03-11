11 марта, 17:57Происшествия
В Москве была поймана королевская змея, проникшая в жилой дом
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиСП
Королевская змея проникла в шкаф с одеждой в жилом доме на северо-востоке Москвы, ее поймали. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В ведомстве рассказали, что 11 марта в службу 112 поступило сообщение о том, что в квартиру на третьем этаже дома на улице Лескова проникла змея.
"Мало того что сам визит чешуйчатой особы не был согласован с хозяевами помещения, так пресмыкающаяся еще и решила провести ревизию чужого гардероба, забравшись в шкаф с одеждой", – добавила пресс-служба.
Спасатели, прибывшие на место в экипировке, извлекли змею из шкафа и поместили ее в специальный контейнер. При этом животное не проявляло агрессии на протяжении всей операции.
В настоящее время представительница семейства ужеобразных находится в аварийно-спасательной службе, ожидая прибытия сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Ранее столичные спасатели поймали змею в лифте жилого дома в районе Черемушки после обращения москвича, который обнаружил агрессивное пресмыкающееся. Ее размеры он оценил в 30–40 сантиметров.
На место выехали спасатели, которые нашли лишь небольшую змею длиной не больше 20 сантиметров. После этого змею передали специалистам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Змея пряталась под роутером в квартире на западе Москвы