Эксперт Кунафин рассказал, когда в Москве проснутся гадюки и ужи

Фото: 123RF/mikelane45

Змеи в столице станут активными при устойчивой среднесуточной температуре минимум в плюс 10 градусов. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, обычно это происходит в 15–20-х числах апреля.



Азамат Кунафин начальник мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Гипотетически змеи могут пробудиться и раньше срока. Но, по крайней мере, на ближайшие две недели прогнозы нестабильные: эту неделю будет тепло, а на следующей похолодает до плюс 3–4 градусов, это явно не время для активности.

В целом в столице можно встретить три вида пресмыкающихся – ужа и гадюку обыкновенных, а также медянку, отметил Кунафин. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Чаще всего попадается уж: он обитает практически на всех природных территориях, а довольно редкие гадюка и медянка – преимущественно в ТиНАО.

"Опасным для детей и пожилых является укус гадюки, поскольку вызывает аллергические реакции. Для здорового взрослого никаких смертельных рисков нет. Хотя проявлять осторожность все равно нужно. В то же время уж и медянка безвредны для человека", – пояснил эксперт.

Кунафин напомнил, что, столкнувшись со змеей, следует избегать каких-либо контактов с ней и отойти в сторону. В случае если пресмыкающееся нападет, важно как можно скорее обратиться в ближайшее медучреждение, заключил он.

Ранее москвичам рассказали, что при условии среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов в городе проснутся бабочки, жуки, мухи и комары. По словам экспертов, в первую очередь в столице можно будет увидеть крапивницу.