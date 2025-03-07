Бабочки и жуки первыми из насекомых проснутся в Москве

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Бабочки, жуки, мухи и комары первыми проснутся в Москве после зимы. Об этом сообщил глава отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в беседе с Агентством "Москва".

Эксперт отметил, что насекомые, помимо зимних комаров, пока не проснулись, несмотря на аномальное тепло. При этом увеличение светового дня для насекомых является важным фактором жизнедеятельности, так как к нему можно отнести период размножения, массовой миграции и линьки.

Как правило, беспозвоночные становятся более активными, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 5 градусов. Однако пока такие погодные условия в Москве не установились, подчеркнул Кунафин.

"Как только растает снег, вылетает крапивница – пестрая бабочка с кирпично-красными крыльями. Вслед за ней весну встречает лимонница – обладательница причудливого окраса", – добавил он.

Между тем в Москве на деревьях уже появились первые набухшие почки, отмечал ранее Кунафин. В городе их можно заметить на сирени и других деревьях. Кроме того, в первую очередь почки появляются на осине, ольхе, а также на деревьях и кустарниках семейства ивовых. Вместе с тем эксперт предупредил, что первые листья, вероятно, распустятся только в апреле.