Змею заметили в подъезде жилого дома на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Змею заметили в подъезде жилого дома на Веерной улице в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно установлено, что пресмыкающееся появилось из квартиры и выползло на лестничную площадку. Змея была бежево-бордового цвета с пятнами и полосками.

"Декоративная, в районе метра. Вроде не агрессивная, но все равно страшная. Не ползает в истерике, медленно передвигается", – подчеркнул один из жильцов дома.

Позже змею удалось поймать.

Ранее спасатели на западе Москвы извлекли из каршеринга сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее правоохранителям. По предварительным данным, уполз от хозяев маисовый полоз из Северной Америки, длина которого достигает до 1,5 метра. Эту змею обычно называют самой популярной домашней рептилией. При этом она не является ядовитой.

