Московские спасатели извлекли из автомобиля каршеринга экзотическую змею

Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”

Спасатели на западе Москвы извлекли из каршеринга сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее правоохранителям. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на Молодогвардейской улице. По предварительным данным, уполз от хозяев маисовый полоз из Северной Америки, длина которого достигает до 1,5 метра. Эту змею обычно называют самой популярной домашней рептилией. При этом она не является ядовитой.

Как рассказал агентству начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, сейчас состояние змеи оценивается как нормальное. Рептилию уже передали специалистам департамента для осмотра, уточнил он.

"Змея имеет типичный окрас, длина составляет порядка 70 сантиметров", – охарактеризовал змею Бурмистров, добавив, что ради поимки рептилии спасателям пришлось разобрать часть салона автомобиля.

Ранее змея заползла в магазин в Зеленограде. В Службу 112 позвонили из магазина в районе Савелки. На место прибыли пожарные, которые выяснили, что змея выползла из-под холодильника. Спасатели поймали ее с помощью специального инструмента.

Змею посадили в коробку, а оттуда перевели в пластиковую бутылку. В дальнейшем ее ждал переезд в ПСО № 214 для последующей передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ни сотрудники магазина, ни рептилия не пострадали.

