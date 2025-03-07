Столичные спасатели поймали змею в лифте жилого дома в Черемушках

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы "

Столичные спасатели поймали змею в лифте жилого дома в районе Черемушки. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГО, ЧС и ПБ).

Инцидент произошел утром 7 марта в жилом доме на улице Цюрупы. В экстренные службы обратился обеспокоенный москвич, заявивший, что нашел агрессивную змею в лифте. Ее размеры он оценил в 30–40 сантиметров. На место выехали спасатели, которые нашли лишь небольшую змею длиной не больше 20 сантиметров.

"Стало ясно, что это молочная змея (разновидность королевской змеи), не является ядовитой. Символ года аккуратно забрали из лифта", – уточняется в источнике.

Теперь змею передадут специалистам столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. При этом в департаменте по делам ГО, ЧС и ПБ призвали москвичей внимательнее следить за своими домашними питомцами.

Ранее змею заметили в подъезде жилого дома на Веерной улице в Москве. По предварительной версии, животное выбралось из квартиры и выползло на лестничную клетку. Змею длиной примерно в один метр удалось поймать.

