Скорпион ужалил пассажирку, забиравшую багаж в аэропорту Бостона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скорпион ужалил пассажирку, когда она забирала свой багаж в аэропорту Логан в Восточном Бостоне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.

Инцидент случился в зоне выдачи багажа на таможне. Пассажирка, прилетевшая из Мексики, забирала свои вещи, но в какой-то момент ее палец ужалил скорпион, уточнили журналисты, сославшись на полицию штата Массачусетс и службы скорой помощи.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу. О ее состоянии не сообщается, также неизвестно, как скорпион попал в сумку.

Ранее эксперты советовали ни в коем случае не отсасывать яд после укуса змеи. В таком случае нужно сразу обратиться за помощью к врачу. Пострадавшему важно не давать пить и есть и сохранять неподвижность, чтобы замедлить распространение яда.

Если укус пришелся на руку, то нужно снять браслеты, кольца и часы, так как в месте раны будет отек. На пораженную область не стоит накладывать повязку – это усилит отек.

