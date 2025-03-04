04 марта, 14:24Происшествия
Скорпион ужалил пассажирку, забиравшую багаж в аэропорту Бостона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скорпион ужалил пассажирку, когда она забирала свой багаж в аэропорту Логан в Восточном Бостоне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.
Инцидент случился в зоне выдачи багажа на таможне. Пассажирка, прилетевшая из Мексики, забирала свои вещи, но в какой-то момент ее палец ужалил скорпион, уточнили журналисты, сославшись на полицию штата Массачусетс и службы скорой помощи.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу. О ее состоянии не сообщается, также неизвестно, как скорпион попал в сумку.
Ранее эксперты советовали ни в коем случае не отсасывать яд после укуса змеи. В таком случае нужно сразу обратиться за помощью к врачу. Пострадавшему важно не давать пить и есть и сохранять неподвижность, чтобы замедлить распространение яда.
Если укус пришелся на руку, то нужно снять браслеты, кольца и часы, так как в месте раны будет отек. На пораженную область не стоит накладывать повязку – это усилит отек.