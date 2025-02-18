Столичные врачи спасли пациентку с гнойным воспалением после укуса кошки

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Врачи Центра микрохирургии кисти помогли пожилой пациентке с гнойным воспалением, которое началось в результате укуса ее кошки, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Животное, которое было привито, укусило хозяйку в левую руку в середине декабря. В течение трех недель домашнего лечения гнойный процесс начал прогрессировать и вызывать у женщины беспокойство, из-за чего она и обратилась к медикам.

Врачи вскрыли и дренировали гнойный очаг, а затем удалили поврежденные в результате длительного контакта с гноем костные участки левой кисти. Операция прошла успешно. Благодаря хирургическому вмешательству и верно подобранной антибактериальной терапии воспаление удалось остановить и состояние пациентки стало улучшаться.

"Мы достаточно редко сталкиваемся в своей практике с травмами, которые хозяева получают от своих домашних питомцев. Но случай с нашей пациенткой показал, как важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья", – высказалась по этому поводу лечащий врач женщины Алла Айвазян.

Перед выпиской пациентку также проинструктировали по дальнейшему заживлению раны и первым этапам функциональной реабилитации. В частности, ей рассказали о тейпировании, активной и пассивной разработке руки. Эти усилия помогут женщине вернуться к обычной жизни без боли.

Ранее врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы оказали помощь 43-летней женщине, которая наступила на ржавый гвоздь. В результате травмы у нее развились флегмона и гангрена. В медицинское учреждение пациентка обратилась после того, как из-за тяжелых осложнений ей удалили один палец.