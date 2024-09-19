Жительница Таиланда выжила после нападения четырехметрового питона

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Женщина из Таиланда два часа боролась с четырехметровым питоном, который пытался ее задушить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Самут-Пракат. Питон проник в дом 64-летней Аром Арунродж, когда та мыла посуду, и начал душить ее. В итоге женщине пришлось одновременно бороться со змеей и звать на помощь.

Где-то через два часа ее крики услышал сосед, который и вызвал спасателей. К моменту их прибытия женщина лежала на полу с питоном, обвившимся вокруг ее талии. По словам спасателей, вес змеи составил более 20 килограммов.

Арунродж была спасена и госпитализирована.

Ранее подмосковные врачи спасли четырехлетнего ребенка после укуса гадюки. Во время прогулки на даче змея укусила ребенка в правую ногу. В больницу он поступил с сильным отеком, одна нога у него была больше другой. Медики, осмотрев укус, назначили лечение, после которого мальчику стало лучше.

