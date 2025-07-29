29 июля, 11:44Происшествия
В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру
Фото: ТАСС/Zuma
Годовалый ребенок в индийском штате Бихар загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру, приняв животное за игрушку. Об этом сообщило Hindustan Times.
Инцидент случился в населенном пункте Западный Шампаране в конце прошлой недели. По словам очевидцев, малыш по имени Говинда играл в своем доме, когда к нему подползла кобра. Змея была слишком близко, из-за чего привлекла внимание ребенка. Малыш, приняв рептилию за игрушку, схватил и укусил ее. В ответ змея вонзила зубы в мальчика.
Когда бабушка Говинды смогла вмешаться, кобра уже была мертва, а ребенок лежал без сознания. Малыша госпитализировали, но признаков отравления ядом не выявили.
Как заметили эксперты по дикой природе, выгнать змей из их естественной среды и заставить приблизиться к человеческому жилью могли установившиеся в Индии в последнее время сильные дожди.
Ранее туристы на Кубе пожаловались на заполнивших отели удавов. Рептилии ползали по территории и отдыхали в бассейнах. Сотрудники ловили змей голыми руками, чтобы хоть как-то сократить их количество.
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