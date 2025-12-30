Беременная блогер Лерчек перенесла операцию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Беременную блогера Валерию Чекалину (Лерчек) госпитализировали и прооперировали, сообщил ее жених Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Как пояснил Сквиччиарини, врачи приняли решение о проведении операции из-за сильных болей, которые беспокоили девушку, особенно ночью. Он отметил, что на данный момент и с матерью, и с ребенком все в порядке.

Пара надеется, что в ближайшее время Чекалину выпишут из больницы и они смогут встретить Новый год вместе в домашней обстановке.

Первый раз Лерчек доставили в больницу с угрозой выкидыша 24 декабря. Сквиччиарини заявлял, что его невеста была госпитализирована с тонусом матки. Сама блогер указывала, что дата ее родов намечена на март. Позднее девушку снова доставили в больницу для проведения операции. С чем связано хирургическое вмешательство, не раскрывалось.

Валерия и ее бывший муж Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Предварительно, они вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным прокуратуры, в представленных документах была недостоверная информация об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогера через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогера. Лерчек не признала свою вину, а ее экс-супруг в содеянном признался. Вишняк, кроме признания вины, заключил досудебное соглашение, после чего его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре суд продлил Чекалиным домашний арест на полгода. В декабре Мосгорсуд оставил данное решение в силе.