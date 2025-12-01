Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 15:30

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек добилась посещения врача на домашнем аресте

Фото: Москва 24

Беременной блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим.ред.), находящейся под домашним арестом, удалось добиться разрешения на посещение врача. Об этом девушка рассказала в беседе с Super.

Дозволение она получила в ходе заседания, на которое приехала вместе со своим мужчиной, тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Во время беседы с журналистами блогер уточнила, что планирует пройти обследование по беременности, а также заверила в улучшении своего состояния.

"Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение, скоро мы едем на УЗИ", – отметила Чекалина.

Лерчек также поделилась, что ее дети с радостью восприняли новость о скором пополнении в семье. В частности, дочь Алиса выразила надежду, что у нее родится сестра, а сын Богдан сказал, что хочет брата.

Отвечая на вопрос, планирует ли она раскрывать пол будущего ребенка своим поклонникам, блогер пообещала, что передаст информацию через родственников, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.

О беременности Лерчек заявили члены ее семьи в конце ноября. Имя отца своего четвертого ребенка Чекалина раскрыла сама перед очередным заседанием.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика