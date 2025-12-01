Блогер Лерчек добилась посещения врача на домашнем аресте

Фото: Москва 24

Беременной блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим.ред.), находящейся под домашним арестом, удалось добиться разрешения на посещение врача. Об этом девушка рассказала в беседе с Super.

Дозволение она получила в ходе заседания, на которое приехала вместе со своим мужчиной, тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Во время беседы с журналистами блогер уточнила, что планирует пройти обследование по беременности, а также заверила в улучшении своего состояния.

"Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение, скоро мы едем на УЗИ", – отметила Чекалина.

Лерчек также поделилась, что ее дети с радостью восприняли новость о скором пополнении в семье. В частности, дочь Алиса выразила надежду, что у нее родится сестра, а сын Богдан сказал, что хочет брата.

Отвечая на вопрос, планирует ли она раскрывать пол будущего ребенка своим поклонникам, блогер пообещала, что передаст информацию через родственников, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.

О беременности Лерчек заявили члены ее семьи в конце ноября. Имя отца своего четвертого ребенка Чекалина раскрыла сама перед очередным заседанием.