Семья Лерчек выступила с заявлением о беременности блогера

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Семья блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, выступила с заявлением о беременности девушки.

В частности, возлюбленный Чекалиной, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини, подтвердил на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что является отцом ребенка. Он рассказал, что теперь в его жизни наступил "новый и самый важный этап".

"Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает", – добавил Сквиччиарини.

Он поблагодарил Чекалину и ее семью за доверие. Молодой человек отметил, что сейчас его основная задача заключается в том, чтобы быть "опорой и защитой" для возлюбленной и ее родственников.

"Я обещаю сделать все возможное, чтобы наша семья была наполнена любовью, заботой и счастьем", – подчеркнул Сквиччиарини.

Аргентинец также поблагодарил всех тех, кто поддерживает его и Чекалину, так как это дает им "силу и уверенность".

Выступила с комментарием и мать блогера Эльвира. На своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) она поблагодарила пользователей за поддержку ее дочери, в том числе материальную. Женщина отметила, что в непростой период "зародилась новая жизнь и началось биться еще одно маленькое, но сильное сердце".

"Я безмерно благодарна Богу за это чудо, и стану бабушкой в четвертый раз. Как мать я бесконечно счастлива видеть, как моя дочь любима, несмотря на все невзгоды", – добавила мать Чекалиной.

По словам женщины, Сквиччиарини был все время рядом с ними и помогал не только морально, но и материально.

"Они прекрасная пара, и я уверена, что они будут замечательными родителями. Благодарю всех, кто искренне поддерживает мою девочку. Ваша доброта – лучший подарок для нее в этот период", – заключила мать Чекалиной.

О четвертой беременности блогера стало известно в середине ноября. Спустя время Лерчек рассказала, что отцом ее будущего ребенка является Сквиччиарини. Однако она не стала раскрывать пол малыша.

Чекалину вместе с ее бывшим мужем Артемом и их бизнес-партнером – соучредителем компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романом Вишняком – обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.

По предварительным данным, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

В прокуратуре Москвы уточняли, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были обнаружены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров.

Чекалина не признала свою вину, несмотря на предоставленные признательные показания. Однако Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста.

24 ноября суд продлил на полгода домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу. Дело будет рассмотрено по существу 1 декабря.