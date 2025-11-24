Форма поиска по сайту

24 ноября, 21:36

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек не может выйти замуж и сделать скрининг из-за домашнего ареста

Фото: Москва 24

Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, после заседания в Гагаринском районном суде рассказала Москве 24, что не может сделать скрининг (метод исследования, который помогает выявить некоторые заболевания во время беременности. – Прим. ред.) и выйти замуж из-за домашнего ареста.

Чекалина призналась, что чувствует себя не очень хорошо. В частности, она передала суду справку о том, что во время беременности врачи диагностировали у нее анемию (снижение уровня гемоглобина. – Прим. ред.) и гестоз (поздние токсикозы. – Прим. ред.).

Тем не менее инстанция не предоставила блогеру разрешение на посещение специалистов для проведения скрининга.

"Конечно же, как будущую маму меня это очень сильно пугает", – отметила Чекалина.

Вместе с тем блогер поблагодарила всех за поддержку, которую люди направляют ее матери. Также, по словам Лерчек, пользователи поздравили ее возлюбленного с грядущим пополнением в семье.

"Мы уже, получается, с Луисом (37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини. – Прим. ред.) год вместе и беременность планировали, чему были очень счастливы и рады. Это ребеночек, данный нам Богом, потому что дети приходят в нужный самый момент", – добавила блогер.

Кроме того, Чекалина рассказала, что сейчас она и ее молодой человек не могут прийти в ЗАГС, чтобы зарегистрировать отношения. Блогер уточнила, что даже для выездной церемонии необходимо подавать заявление лично, чего она не может сделать из-за домашнего ареста.

24 ноября Гагаринский суд Москвы продлил на полгода домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину по делу о выводе денег за границу. Суд начнет рассматривать дело по существу 1 декабря.

Чекалиных и их бизнес-партнера – соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка – обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов.

По предварительным данным, они вывели из России валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

В прокуратуре Москвы уточняли, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были обнаружены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров.

Чекалина не признала свою вину, несмотря на предоставленные признательные показания. Однако Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста.

Блогер Артем Чекалин отказался от комментариев во время заседания суда

