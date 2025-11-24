Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 13:19

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Блогер Лерчек заявила, что отцом ее четвертого ребенка является тренер по танцам

Блогер Лерчек раскрыла имя отца ее четвертого ребенка

Фото: телеграм-канал SHOT

Отцом четвертого ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) стал 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Его имя девушка раскрыла в беседе с Life.ru.

Блогер поговорила с журналистами перед заседанием в Гагаринском суде Москвы. Чекалина подчеркнула, что ей запрещено давать комментарии СМИ, но рассказала, что с трудом добралась до суда, так как ее укачало в машине. Также она решила не афишировать пол будущего ребенка.

В свою очередь, адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина, сообщил в беседе с ТАСС, что защита потребовала возвращения уголовного дела в отношении экс-супругов и их соучастника Романа Вишняка в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности.

Юрист пояснил, что, согласно общему правилу, дело должно расследоваться по месту преступления.

"Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны быть предоставлены туда", – отметил защитник.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.

Беременная блогер Лерчек прибыла в Гагаринский суд на заседание

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика