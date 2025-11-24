Блогер Лерчек заявила, что отцом ее четвертого ребенка является тренер по танцам

Фото: телеграм-канал SHOT

Отцом четвертого ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) стал 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Его имя девушка раскрыла в беседе с Life.ru.

Блогер поговорила с журналистами перед заседанием в Гагаринском суде Москвы. Чекалина подчеркнула, что ей запрещено давать комментарии СМИ, но рассказала, что с трудом добралась до суда, так как ее укачало в машине. Также она решила не афишировать пол будущего ребенка.

В свою очередь, адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина, сообщил в беседе с ТАСС, что защита потребовала возвращения уголовного дела в отношении экс-супругов и их соучастника Романа Вишняка в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности.

Юрист пояснил, что, согласно общему правилу, дело должно расследоваться по месту преступления.

"Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны быть предоставлены туда", – отметил защитник.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.

