Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 08:24

Безопасность

МВД предупредило о мошенниках под видом операторов сотовой связи

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали рассылать россиянам вредоносное программное обеспечение, представляясь операторами сотовой связи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что обманывают они под предлогом продления срока действия договора оказания услуг связи. Присылая жертве вредоносные файлы, они заявляют о необходимости внести изменения в приложении банка из-за смены номера телефона.

Отмечается, что такие файлы дают аферистам возможность собирать сведения о смартфоне потерпевшего. Они могут узнать модель телефона, версию операционной системы, контакты, сообщения, геолокацию. Кроме того, так мошенники могут даже начать удаленно управлять устройством.

Ранее аферисты начали выманивать деньги под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные для свидания. На сайтах знакомств злоумышленник представляется девушкой и присылает ссылку на билеты на какое-либо мероприятие, а потом говорит, что не сможет пойти и предлагает сделать возврат по той же ссылке. При этом для возврата нужно отправить эквивалентную сумму. Однако после перевода сообщается, что операцию нужно повторить.

Читайте также


безопасность

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика