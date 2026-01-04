МВД предупредило о мошенниках под видом операторов сотовой связи

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали рассылать россиянам вредоносное программное обеспечение, представляясь операторами сотовой связи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что обманывают они под предлогом продления срока действия договора оказания услуг связи. Присылая жертве вредоносные файлы, они заявляют о необходимости внести изменения в приложении банка из-за смены номера телефона.

Отмечается, что такие файлы дают аферистам возможность собирать сведения о смартфоне потерпевшего. Они могут узнать модель телефона, версию операционной системы, контакты, сообщения, геолокацию. Кроме того, так мошенники могут даже начать удаленно управлять устройством.

Ранее аферисты начали выманивать деньги под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные для свидания. На сайтах знакомств злоумышленник представляется девушкой и присылает ссылку на билеты на какое-либо мероприятие, а потом говорит, что не сможет пойти и предлагает сделать возврат по той же ссылке. При этом для возврата нужно отправить эквивалентную сумму. Однако после перевода сообщается, что операцию нужно повторить.

